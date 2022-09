Inter, rientra Lukaku? Il retroscena colpisce Inzaghi (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Inter torna in campo sabato pomeriggio a San Siro contro la Roma e ora Inzaghi studia la migliore formazione da schierare. Le ultime sul recupero di Lukaku. L’Inter pensa solamente al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali e ad attenderla ci sarà già un big match. A San Siro, infatti, sabato primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’torna in campo sabato pomeriggio a San Siro contro la Roma e orastudia la migliore formazione da schierare. Le ultime sul recupero di. L’pensa solamente al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali e ad attenderla ci sarà già un big match. A San Siro, infatti, sabato primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ErCardinale : - Inter in crisi di risultati sotto critiche dei tifosi, gioca in casa e ha bisogno assolutamente di vincere - Rien… - Luxgraph : F1, Albon rientra a Singapore: 'Singapore pista impegnativa, ma sono pronto' - BullaInterista : RT @cesololinter194: #Bonolis 'Il bilancio dell'Inter è in miglioramento e con InterSpac la squadra starebbe ancora meglio. Speriamo di pot… - putamen119 : RT @cesololinter194: #Bonolis 'Il bilancio dell'Inter è in miglioramento e con InterSpac la squadra starebbe ancora meglio. Speriamo di pot… - incognivalse : RT @cesololinter194: #Bonolis 'Il bilancio dell'Inter è in miglioramento e con InterSpac la squadra starebbe ancora meglio. Speriamo di pot… -