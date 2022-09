Il conflitto non è abuso (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo storico greco Tucidide racconta che la famosissima guerra tra Sparta e Atene ebbe certamente un pretesto scatenante, il quale celasse, però, dietro di sé una causa più profonda. E’ così che egli arriva a delineare le cause materiali e specifiche della guerra come esagerazioni volontarie da parte degli attori in gioco al fine di raggiungere un punto di conflitto tale da giustificare azioni violente. L’esempio greco – da cui la Storia peraltro trarrà la sua moderna analisi delle cause – dimostra come una certa dimensione politica e sociale sia da sempre afflitta da uno scarso interesse alla mediazione e da una tendenza alla chiusura nei confronti di posizioni estranee. Ma se questo atteggiamento è vero certamente per le società arcaiche i cui gruppi sociali dominanti erano chiaramente elitari e autoreferenziali (basti pensare che l’idea di “aristocrazia” ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo storico greco Tucidide racconta che la famosissima guerra tra Sparta e Atene ebbe certamente un pretesto scatenante, il quale celasse, però, dietro di sé una causa più profonda. E’ così che egli arriva a delineare le cause materiali e specifiche della guerra come esagerazioni volontarie da parte degli attori in gioco al fine di raggiungere un punto ditale da giustificare azioni violente. L’esempio greco – da cui la Storia peraltro trarrà la sua moderna analisi delle cause – dimostra come una certa dimensione politica e sociale sia da sempre afflitta da uno scarso interesse alla mediazione e da una tendenza alla chiusura nei confronti di posizioni estranee. Ma se questo atteggiamento è vero certamente per le società arcaiche i cui gruppi sociali dominanti erano chiaramente elitari e autoreferenziali (basti pensare che l’idea di “aristocrazia” ...

