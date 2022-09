Gazzetta: il Napoli finora è sempre ricorso ai 5 cambi, il più sostituito è Kvara, perché spende tanto (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’utilizzo, in Serie A, delle cinque sostituzioni. finora sono sei i club che sono sempre ricorsi ai cinque cambi: Inter, Napoli, Monza, Cremonese, Lecce e Fiorentina. “Quindi 35 sostituzioni. A 34 Sampdoria, Atalanta, Udinese e Lazio. Chi ha fatto meno cambi? Il Torino, 28. Seguito da Roma e Sassuolo con 29 e Salernitana con 30. L’Inter fa sempre cinque cambi, ma Simone Inzaghi finora ha utilizzato soltanto 21 uomini”. Lo Spezia, con la Lazio, è la squadra che ha mandato in campo il minor numero di elementi: 20. Monza e Verona ne hanno utilizzati 27, Cremonese 26, Fiorentina 25, Juve e Milan 24. Curioso che tra i più sostituiti ci sia Kvaratskhelia. “Ma se andiamo a vedere chi è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladello Sport fa il punto sull’utilizzo, in Serie A, delle cinque sostituzioni.sono sei i club che sonoricorsi ai cinque: Inter,, Monza, Cremonese, Lecce e Fiorentina. “Quindi 35 sostituzioni. A 34 Sampdoria, Atalanta, Udinese e Lazio. Chi ha fatto meno? Il Torino, 28. Seguito da Roma e Sassuolo con 29 e Salernitana con 30. L’Inter facinque, ma Simone Inzaghiha utilizzato soltanto 21 uomini”. Lo Spezia, con la Lazio, è la squadra che ha mandato in campo il minor numero di elementi: 20. Monza e Verona ne hanno utilizzati 27, Cremonese 26, Fiorentina 25, Juve e Milan 24. Curioso che tra i più sostituiti ci siatskhelia. “Ma se andiamo a vedere chi è ...

CalcioNapoli24 : - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Torino, in difesa Spalletti potrebbe far riposare uno tra Rrahmani e Kim - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Torino, in difesa Spalletti potrebbe far riposare uno tra Rrahmani e Kim - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Torino, in difesa Spalletti potrebbe far riposare uno tra Rrahmani e Kim - napolista : Gazzetta: il Napoli finora è sempre ricorso ai 5 cambi, il più sostituito è Kvara, perché spende tanto Con il Nap… -