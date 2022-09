Crollo del Pd | il ruggito di De Luca | «Basta depressione | chi si è stancato stia a casa»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sul dibattito post elezioni che sta coinvolgendo il Partito Democratico, che ha incassato un risultato ben più basso delle aspettative alle elezioni di domenica scorsa e in rapida successione dall’annuncio del passo indietro dell’attuale leader, Enrico Letta, interviene il governatore campano Vincenzo De, noto per i suoi discorsi particolarmente duri specie in video: «Avverto fra la nostra gente un clima di, di “fine della storia”. Credo sia indispensabile uscire subito da questo stato d’animo. Il colpo è stato duro – scrive in una nota – Ma occorre reagire con forza. Chi si è. Per chi vuole combattere è necessario guardare in faccia la realtà, con l’umiltà, il rigore, lo spirito autocritico necessariamente spietato, che ci è richiesto ora», scrive De ...