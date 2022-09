Calcio, Roma, Dybala a riposo nel match con l’Argentina (Di mercoledì 28 settembre 2022) . Nella notte italiana l’Argentina ha affrontato e battuto in New Jersey la Giamaica in amichevole per 3-0 grazie alla rete di Alvarez e alla doppietta di Messi. Dybala, che aveva saltato Roma-Atalanta per un problema al flessore sinistro e si era poi unito alla Nazionale, ha assistito alla vittoria dei compagni dalla tribuna. Dopo la sfida il ct Scaloni ha commentato l’esclusione del 21: “È stata una nostra decisione, dello staff tecnico, di non rischiare Paulo. Voleva giocare. È ad un livello molto buono e ho preferito non rischiarlo, così che continui nel suo club e poi si deciderà”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) . Nella notte italianaha affrontato e battuto in New Jersey la Giamaica in amichevole per 3-0 grazie alla rete di Alvarez e alla doppietta di Messi., che aveva saltato-Atalanta per un problema al flessore sinistro e si era poi unito alla Nazionale, ha assistito alla vittoria dei compagni dalla tribuna. Dopo la sfida il ct Scaloni ha commentato l’esclusione del 21: “È stata una nostra decisione, dello staff tecnico, di non rischiare Paulo. Voleva giocare. È ad un livello molto buono e ho preferito non rischiarlo, così che continui nel suo club e poi si deciderà”. L'articolo proviene da Italia Sera.

