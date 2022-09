Atti persecutori: due arresti nel tarantino Carabinieri (Di mercoledì 28 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Pungente ancora il fenomeno degli Atti persecutori nella Provincia di Taranto. Nelle ultime 72 ore sono state tratte in arresto dai Carabinieri altre due persone, per il reato ipotizzato di Atti persecutori, rispettivamente dal Comando Stazione Carabinieri di San Marzano e da quello di Pulsano. Il primo Comando Stazione ha arrestato in flagranza di reato un giovane di Francavilla Fontana. In particolare, l’uomo, già sottoposto alla misura cautelate del divieto di avvicinamento alla parte offesa, veniva sorpreso dai militari operanti, davanti l’abitazione della ex compagna. I Carabinieri della Stazione di Pulsano, invece, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del luogo. Anche in questo caso, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Pungente ancora il fenomeno deglinella Provincia di Taranto. Nelle ultime 72 ore sono state tratte in arresto daialtre due persone, per il reato ipotizzato di, rispettivamente dal Comando Stazionedi San Marzano e da quello di Pulsano. Il primo Comando Stazione ha arrestato in flagranza di reato un giovane di Francavilla Fontana. In particolare, l’uomo, già sottoposto alla misura cautelate del divieto di avvicinamento alla parte offesa, veniva sorpreso dai militari operanti, davanti l’abitazione della ex compagna. Idella Stazione di Pulsano, invece, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del luogo. Anche in questo caso, ...

NoiNotizie : Atti persecutori: due arresti nel tarantino #Taranto - lavocemanduria : Non ti fermare al titolo, leggi per intero la notizia e condividila - puntomagazine : Atti persecutori a Napoli, 34enne in manette. La vuole e per ottenerla la minaccia con una lama e alla fine la dà u… - DoinoFiorella : ??h19.30 IO IN APERTA CAMPAGNA CASOLESE vicino pievescola . . . HO DETTO LORO DI SMETTERE. . . . fiorella ?? [vittima… - vicenzareport : #Cronaca Denuncia per danneggiamento ed atti persecutori - Thiene: arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Uffi… -