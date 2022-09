Allarme listeria, 3 morti e oltre 60 casi: wurstel contaminati ritirati dal mercato. Ecco dove può essere presente il batterio (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Tre decessi di persone in condizioni di fragilità per età e patologie concomitanti“: secondo il ministero della Salute sarebbero tre i morti per listeria a dicembre 2021 e a marzo e giugno 2022. Si tratta di una grave malattia che colpisce chi mangia alimenti contaminati. oltre ai decessi, 66 casi sono stati segnalati. Come si prende la listeria? Si legge in un comunicato del 23 settembre che è stata “rilevata una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di listeria St 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla Agricola Tre Valli. La presenza è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento”. Proprio l’azienda veronese sarebbe l’origine del focolaio. La presenza è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Tre decessi di persone in condizioni di fragilità per età e patologie concomitanti“: secondo il ministero della Salute sarebbero tre ipera dicembre 2021 e a marzo e giugno 2022. Si tratta di una grave malattia che colpisce chi mangia alimentiai decessi, 66sono stati segnalati. Come si prende la? Si legge in un comunicato del 23 settembre che è stata “rilevata una correlazione tra alcuni deiclinici e la presenza del ceppo diSt 155 ina base di carni avicole prodotti dalla Agricola Tre Valli. La presenza è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento”. Proprio l’azienda veronese sarebbe l’origine del focolaio. La presenza è stata ...

