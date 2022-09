zazoomblog : WhatsApp lancia la funzione Call Links: da oggi possiamo invitare un utente in una chiamata tramite collegamento -… - CF22092013 : RT @CeotechI: WhatsApp lancia i link di chiamata #Android #App #Chiamate #Comunicazione #iOS #LinkDiChiamata #Messaggistica #MobileNews #No… - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp lancia i link di chiamata #Android #App #Chiamate #Comunicazione #iOS #LinkDiChiamata #Messaggistica #MobileNews #No… - CeotechI : WhatsApp lancia i link di chiamata #Android #App #Chiamate #Comunicazione #iOS #LinkDiChiamata #Messaggistica… - jackfollasb : RT @germanag_ge: WhatsApp lancia il suo primo cortometraggio, dedicato alla stella NBA Giannis Antetokounmpo - Cinema -

iPhone Italia

Secondo un post di Mark Zuckerberg su Facebook,sta lanciando la funzione Link di chiamata per consentire agli utenti di creare un link e condividerlo con amici e familiari sulla piattaforma ...... mail, navigazione web, messaggi,, Facebook, app social e simili. Usa infatti Android 10 ...MacBook Pro 14 M1 Pro scontato del 18% con Apple Care Plus da 300 in regalo 24 Set 2022 Amazon... Su WhatsApp arrivano i link per le chiamate WhatsApp ha annunciato la nuova funzione Call Links. Scoprite di cosa si tratta e come usarla nel nostro articolo ...Il focolaio individuato il 22 settembre in provincia di Treviso, in un allevamento all'aperto di tipo multispecie, costituirebbe una minaccia concreta per il territorio veronese ...