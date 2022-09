Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 settembre 2022: i tronisti, trono Over o classico, cosa vedremo oggi (Di martedì 27 settembre 2022) Una nuova settimana è iniziata, ma i telespettatori di Canale 5, tra incombenze e quotidianità di ogni giorno, possono stare tranquilli: anche oggi, a partire dalle 14.45, andrà in onda Uomini e Donne, il dating show che appassiona da sempre il pubblico. Amori che nascono, storie che finiscono, complicità e tante discussioni, oggi i riflettori su chi saranno puntati? oggi a Uomini e Donne la presentazione dei nuovi tronisti Dopo aver visto le prime esterne di Federica e Lavinia, oggi molto probabilmente ci sarà la presentazione, tanto attesa, dei nuovi tronisti. E cioè di Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica, e Federico Nicotera, volto sconosciuto al programma. I ragazzi riusciranno a trovare l’amore nello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Una nuova settimana è iniziata, ma i telespettatori di Canale 5, tra incombenze e quotidianità di ogni giorno, possono stare tranquilli: anche, a partire dalle 14.45, andrà in onda, il dating show che appassiona da sempre il pubblico. Amori che nascono, storie che finiscono, complicità e tante discussioni,i riflettori su chi saranno puntati?la presentazione dei nuoviDopo aver visto le prime esterne di Federica e Lavinia,molto probabilmente ci sarà la presentazione, tanto attesa, dei nuovi. E cioè di Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica, e Federico Nicotera, volto sconosciuto al programma. I ragazzi riusciranno a trovare l’amore nello ...

