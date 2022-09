Ultime Notizie – Truffe luce e gas in aumento | come riconoscerle e difendersi

(Di martedì 27 settembre 2022) Sono circa 3,1 milioni gli italiani che negli ultimi 12 mesi hanno subito una truffa nell’ambito delle utenzee gas, con un danno economico complessivo stimato di oltre 505 milioni di euro. E’ quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat presentata in occasione del lancio della nuova sezione di podcast sulla sicurezza. Le utenzee gas sono la voce di spesa familiare, tra quelle analizzate nell’indagine, dove gli italiani sono caduti in trappola con più frequenza (7,1% dei rispondenti ha dichiarato di aver subito una truffa in questo ambito); seguono le carte elettroniche (6,5%), la telefonia mobile (5,2%), mentre l’assicurazione auto/moto, da alcuni ritenuta una delle aree più a rischio, in realtà è tra i campi analizzati quello dove in percentuale gli italiani sono caduti in trappola con meno ...

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - junews24com : Exor lascia piazza Affari: la nota UFFICIALE del delisting - - nicomanetta1 : Spacciano l’auto per un taxi e imbrogliano i turisti: senza licenza né assicurazione - Il Corriere della Città… - LOLAPEREZ16 : Elezioni, Matteo Salvini prova a resistere e allontana il congresso -

Il Sole 24 ORE

Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di Mercati+, la sezione premium del Sole 24 Ore. Qui per scoprire come ...La conduttrice sarebbe stanca di veder diffusesulla sua vita privata, spesso prive di ... Ledichiarazioni di Alex Nuccetelli A far traboccare il vaso sono state ledichiarazioni ... Elezioni ultime notizie. Maroni: Salvini È ora di un nuovo leader. Lollobrigida (Fdi): valutare ... «L’appeal per la zona – continua Mirabelli – è ancora cresciuto negli ultimi mesi, cioè da quando il sindaco Nardella ha presentato la rivalutazione del quartiere, con l’arrivo della ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...