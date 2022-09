Tale e Quale Show 2022, i concorrenti svelano quale Big della musica vorrebbero imitare (e perché) (Di martedì 27 settembre 2022) Manca ormai davvero pochissimo al via della nuova stagione di Tale e quale Show. Il fortunato varietà prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, avrà il via venerdì 30 settembre, come sempre su Rai Uno. Dopo le precedenti edizioni che hanno ottenuto grandiosi successi, il programma è pronto a tornare per intrattenere il suo pubblico affezionato. Quest’anno i protagonisti che si alterneranno a ritmo di musica e imitazioni, saranno in toTale 12: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini e Valentina Persia. Per la categoria uomini invece avremo: Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e gli ormai fedelissimi Francesco Paolantoni insieme a Gabriele Cirilli. Ed ecco che proprio i ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) Manca ormai davvero pochissimo al vianuova stagione di. Il fortunato varietà prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, avrà il via venerdì 30 settembre, come sempre su Rai Uno. Dopo le precedenti edizioni che hanno ottenuto grandiosi successi, il programma è pronto a tornare per intrattenere il suo pubblico affezionato. Quest’anno i protagonisti che si alterneranno a ritmo die imitazioni, saranno in to12: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini e Valentina Persia. Per la categoria uomini invece avremo: Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e gli ormai fedelissimi Francesco Paolantoni insieme a Gabriele Cirilli. Ed ecco che proprio i ...

