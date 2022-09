Sorteggi qualificazioni Europei 2024 | l’Italia in attesa | data | luogo | regolamento e possibili avversari degli azzurri

(Di martedì 27 settembre 2022) La Nazionale italiana si è qualificata per le Final Four di Nations League, la squadra di Roberto Mancini è reduce da due vittorie consecutive contro Inghilterra e Ungheria. Sono arrivate interessanti indicazioni per il Ct, soprattutto dai singoli: Donnarumma si è confermato un muro, la difesa è stata solida ma soprattutto si è messo in mostra Giacomo Raspadori, autore di due gol. E’anche per glididovrà difendere il titolo di campione. Glinon sono qualificati di diritto, ma dovranno passare da una fase a gironi. Già qualificata la Germania, come Paese ospitante. Ilo è previsto per il 9 ottobre alle ore 12 a Francoforte sul Meno, in Germania. La Russia è stata esclusa, le Nazionali saranno distribuite in 7 gironi da 5 squadre ciascuno ...

... ha annunciato che la UEFA ha deciso di escludere la Nazionale dal torneo, come è già accaduto con Nations League e Mondiale: "La Nazionale russa non parteciperà al sorteggio per lea ...Euro 2024, è UFFICIALE: la Nazionale russa è stata esclusa daiper lealla competizione Come annunciato dalla proprita Federazione, la Nazionale russa non prenderà parte alle qualficazioni ad Euro 2024. L'ANNUNCIO - La Nazionale russa non ...INVIATO A BUDAPEST - L’Italia di Roberto Mancini ha battuto 2-0 l’Ungheria a Budepest e si è qualificata per le finali a 4 della Nations League. Ce ne parla Stefano Salandin dall’aeroporto della capit ...La Nazionale italiana è tornata su alti livelli, la squadra di Roberto Mancini è riuscita a qualificarsi per le Final Four di Nations League. Il fallimento della mancata qualificazione in Qatar è diff ...