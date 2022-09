Qual è la frase che ti ispira? (Di martedì 27 settembre 2022) Sono tante le parole che ci girano intorno: i testi delle canzoni, i post sui social, le storie dei libri, i messaggi whatsapp, i versi delle poesie, i dialoghi delle serie streaming, i discorsi degli amici. In questo vortice ininterrotto di pensieri e di significati contenuti nelle frasi che leggiamo o ascoltiamo, Qualcosa in particolare ci colpisce e ci rimane in testa e nel cuore. Un aforisma attira la nostra sensibilità oppure ci rispecchiamo in una citazione: la copiamo negli appunti dello smartphone e addirittura Qualcuna sceglie di farne un tatuaggio. Se molte di noi hanno il proprio libro preferito o la canzone a cui sono legate, così accade anche per quelle brevi frasi che esprimono un’idea a cui siamo vicine, ci danno un’emozione, contengono concetti che ci ispirano. Tante belle frasi sono state scritte da famosi cantautori, ... Leggi su dilei (Di martedì 27 settembre 2022) Sono tante le parole che ci girano intorno: i testi delle canzoni, i post sui social, le storie dei libri, i messaggi whatsapp, i versi delle poesie, i dialoghi delle serie streaming, i discorsi degli amici. In questo vortice ininterrotto di pensieri e di significati contenuti nelle frasi che leggiamo o ascoltiamo,cosa in particolare ci colpisce e ci rimane in testa e nel cuore. Un aforisma attira la nostra sensibilità oppure ci rispecchiamo in una citazione: la copiamo negli appunti dello smartphone e addiritturacuna sceglie di farne un tatuaggio. Se molte di noi hanno il proprio libro preferito o la canzone a cui sono legate, così accade anche per quelle brevi frasi che esprimono un’idea a cui siamo vicine, ci danno un’emozione, contengono concetti che cino. Tante belle frasi sono state scritte da famosi cantautori, ...

