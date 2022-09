One UI 5.0 su Samsung Galaxy A53 con Android 13, la beta che non ti aspetti (Di martedì 27 settembre 2022) Il percorso verso l’aggiornamento One UI 5.0 con Android 13 per i dispositivi Samsung sta stupendo non poco in queste settimane. Lo scorso 21 settembre, dopo un arresto forzato della beta per alcuni problemi, il programma sperimentale è ripartito inaspettatamente per i Galaxy S22. In queste ore, al contrario, apprendiamo che un dispositivo di fascia media ha cominciato a testare l’esperienza software: si tratta del Samsung Galaxy A53 e la mossa è di certo inaspettata. La One UU 5.0 dovrebbe giungere su un certo numero di dispositivi entro la fine dell’anno nella sua versione definitiva. In particolar modo, tra gli smartphone meritevoli dell’update immediato ci sono gli attuali Samsung Galaxy S22 ma anche i Galaxy S21 e i pieghevoli ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Il percorso verso l’aggiornamento One UI 5.0 con13 per i dispositivista stupendo non poco in queste settimane. Lo scorso 21 settembre, dopo un arresto forzato dellaper alcuni problemi, il programma sperimentale è ripartito inaspettatamente per iS22. In queste ore, al contrario, apprendiamo che un dispositivo di fascia media ha cominciato a testare l’esperienza software: si tratta delA53 e la mossa è di certo inaspettata. La One UU 5.0 dovrebbe giungere su un certo numero di dispositivi entro la fine dell’anno nella sua versione definitiva. In particolar modo, tra gli smartphone meritevoli dell’update immediato ci sono gli attualiS22 ma anche iS21 e i pieghevoli ...

TechCovo : Sta per arrivare la One Ui 5, che porterà animazioni migliorate e nuove funzioni di Android 13. Quali samsung ricev… - crazyoctopus5 : RT @techworldaleant: Samsung Galaxy Tab S6 lite riceve la ONE UI 4.1.1 e le patch di sicurezza di settembre - zazoomblog : Samsung porta la One UI 5.0 beta con Android 13 anche sulla fascia media - #Samsung #porta #Android #anche #sulla - TuttoAndroid : Samsung porta la One UI 5.0 beta con Android 13 anche sulla fascia media #android #android13 - gigibeltrame : One UI 5, ecco quali Galaxy dovrebbero averla entro fine anno! #digilosofia -