(Di martedì 27 settembre 2022) Consultazioni per l’esecutivo entro il 17 ottobre per favorire la manovra. L’Ue rinvierà la scadenza. Il Quirinale vuole evitare lunghe trattative

rosydesimone1 : RT @Libero_official: 'Alla #Meloni affiderei il futuro dei miei figli'. #Crosetto esulta e accelera: 'Giorgia premier? Mi aspetto che #Matt… - Frances01719412 : RT @Libero_official: 'Alla #Meloni affiderei il futuro dei miei figli'. #Crosetto esulta e accelera: 'Giorgia premier? Mi aspetto che #Matt… - Valeriacredeche : RT @Libero_official: 'Alla #Meloni affiderei il futuro dei miei figli'. #Crosetto esulta e accelera: 'Giorgia premier? Mi aspetto che #Matt… - A_Mandice : RT @Libero_official: 'Alla #Meloni affiderei il futuro dei miei figli'. #Crosetto esulta e accelera: 'Giorgia premier? Mi aspetto che #Matt… - Vito_Cipolla : RT @Libero_official: 'Alla #Meloni affiderei il futuro dei miei figli'. #Crosetto esulta e accelera: 'Giorgia premier? Mi aspetto che #Matt… -

La Stampa

'All'elezione dic'era un clima politico, poi la guerra ha completamente cambiato questo clima e i partiti di destra hanno tratto vantaggio da questo', osserva Letta. 'La guerra ha finito ...'All'elezione dic'era un clima politico, poi la guerra ha completamente cambiato questo clima e i partiti di destra hanno tratto vantaggio da questo', osserva Letta. 'La guerra ha finito ... Mattarella accelera i tempi. Tesoro, pressing di Fdi su Panetta ROMA – Enrico Letta non si dimette, ma il suo percorso a capo del Partito Democratico finirà con il prossimo congresso, da celebrare nel più breve tempo possibile. Il segretario dem lo annuncia in con ...AGI - Enrico Letta non si dimette, ma il suo percorso a capo del Partito Democratico finirà con il prossimo congresso, da celebrare nel più breve tempo possibile. Il segretario dem lo annuncia in conf ...