Lega | Bossi non rieletto | fuori dal Parlamento dopo 35 anni

fattoquotidiano : Umberto Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni consecutivi: il tracollo della Lega non fa scattare il suo seggio a… - rtl1025 : ?? È ufficiale, dopo 35 anni Umberto #Bossi lascia il Parlamento. Il fondatore della Lega era il primo nella lista p… - AngeloCiocca : #Salvini rende onore al Padre nobile anche di questa Lega: “#Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconosciment… - Virus1979C : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 ??La Lega continua a perdere pezzi: dopo Centemero e Bossi, fuori anche Armando Siri, nonostante… - VercesiErnesto : RT @tempoweb: Umberto #Bossi senatore a vita: la missione di Matteo #Salvini #ElezioniPolitiche2022 #lega #27settembre #iltempoquotidiano… -

Umbertoè fuori dal Parlamento dopo trentacinque anni. Il fondatore dellanon è stato rieletto nella sua Varese, dove era candidato nel plurinominale per la Camera. E il leader del Carroccio Matteo ...13.21 Salvini: proporròsenatore a vita Il leader dellaSalvini annuncia che proporrà Umbertocome senatore a vita."Sarebbe il giusto riconoscimento dopo 35 anni al servizio dellae del Paese". Il ...Milano, 27 set. (askanews) - Umberto Bossi è fuori dal Parlamento dopo trentacinque anni. Il fondatore della Lega non è stato rieletto nella ...Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale per la Camera a Varese, dove però il Carroccio non ha ottenuto alcun seggio.