"La Meloni farà cose buone". Mauro Corona spazza via la sinistra (Di martedì 27 settembre 2022) "Non arriverà nessun fascismo adesso". Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, dice la sua sul verdetto delle elezioni politiche e spiazza chi, a sinistra, si poteva attendere una stroncatura di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia: "Sarà un governo di centrodestra che ha anche delle idee buone, ad esempio sulle pensioni e le tasse", spiega lo scrittore-montanaro-scultore, spiazzando forse anche la padrona di casa Bianchina. Altroché "marcia su Roma" e post-fascisti: la verità è che la Meloni realizza semplicemente la democrazia dell'alternanza dopo 10 anni di governi tecnici e ammucchiate travestite da "unità nazionale". Corona analizza poi altri due temi forti emersi dalle urne. A partire dal reddito di cittadinanza, che tanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) "Non arriverà nessun fascismo adesso"., ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, dice la sua sul verdetto delle elezioni politiche e spiazza chi, a, si poteva attendere una stroncatura di Giorgiae Fratelli d'Italia: "Sarà un governo di centrodestra che ha anche delle idee, ad esempio sulle pensioni e le tasse", spiega lo scrittore-montanaro-scultore, spiazzando forse anche la padrona di casa Bianchina. Altroché "marcia su Roma" e post-fascisti: la verità è che larealizza semplicemente la democrazia dell'alternanza dopo 10 anni di governi tecnici e ammucchiate travestite da "unità nazionale".analizza poi altri due temi forti emersi dalle urne. A partire dal reddito di cittadinanza, che tanto ...

