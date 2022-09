Inter, i nerazzurri avrebbero trovato il sostituto di Dumfries: le ultime (Di martedì 27 settembre 2022) L’Inter starebbe setacciando il mercato per capire e individuare i profili da inserire in vista di eventuali cessioni come quella di Dumfries L’Inter starebbe setacciando il mercato per capire e individuare i profili da inserire in vista di eventuali cessioni come quella di Dumfries. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Singo del Torino se dovesse partire l’esterno l’olandese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) L’starebbe setacciando il mercato per capire e individuare i profili da inserire in vista di eventuali cessioni come quella diL’starebbe setacciando il mercato per capire e individuare i profili da inserire in vista di eventuali cessioni come quella di. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, imesso gli occhi su Singo del Torino se dovesse partire l’esterno l’olandese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

