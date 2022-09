Governo: Berlusconi, 'FI ha golden share su rischio populismo ma non la dovremo usare' (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto, anche in quanto membri del Ppe". Lo dice Silvio Berlusconi al 'Corriere della sera'. "Ma soprattutto daremo un forte impulso alla presenza internazionale del nostro Paese, che può essere protagonista nel consolidare l'Unione" e " nel rafforzare il dialogo leale e costruttivo fra le due sponde dell'Atlantico e nel rilanciare l'iniziativa politica dell'Occidente davanti alle grandi sfide mondiali", aggiunge il leader di FI. Avete una golden share sul rischio populismo? "In teoria, certo l'abbiamo, ma sono sicuro che non la dovremo mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo più assoluto, anche in quanto membri del Ppe". Lo dice Silvioal 'Corriere della sera'. "Ma soprattutto daremo un forte impulso alla presenza internazionale del nostro Paese, che può essere protagonista nel consolidare l'Unione" e " nel rafforzare il dialogo leale e costruttivo fra le due sponde dell'Atlantico e nel rilanciare l'iniziativa politica dell'Occidente davanti alle grandi sfide mondiali", aggiunge il leader di FI. Avete unasul? "In teoria, certo l'abbiamo, ma sono sicuro che non lamai ...

