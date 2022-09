GF Vip 7, Sara Manfuso dopo la puntata: “Sono delusa e mortificata” (Di martedì 27 settembre 2022) La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 26 settembre 2022 non è stata delle migliori per Sara Manfuso. Sono state mandate diverse clip sulla Vippona ed una ha particolarmente suscitato sconforto in Sara, quella che la ritraeva con Elenoire e Giaele sparlare di Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ovviamente si è subito risentita. Durante una delle ultime pubblicità Sara Manfuso si è poi sfogata minacciando anche di abbandonare il programma. La Vippona si è lamentata per come è stata dipinta, anche se in realtà Sono stati mandati in onda filmati che la riguardavano. Si è descritta delusa ed umiliata accusando addirittura gli autori di aver fatto un montaggio contro di lei. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022) Ladel Grande Fratello Vip andata in onda il 26 settembre 2022 non è stata delle migliori perstate mandate diverse clip sulla Vippona ed una ha particolarmente suscitato sconforto in, quella che la ritraeva con Elenoire e Giaele sparlare di Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ovviamente si è subito risentita. Durante una delle ultime pubblicitàsi è poi sfogata minacciando anche di abbandonare il programma. La Vippona si è lamentata per come è stata dipinta, anche se in realtàstati mandati in onda filmati che la riguardavano. Si è descrittaed umiliata accusando addirittura gli autori di aver fatto un montaggio contro di lei. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF ...

