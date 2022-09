Forse Salvini, dopo i falli in chat, non userà mai più Twitch (Di martedì 27 settembre 2022) C’è un posto, tra le piattaforme social, che è particolarmente irriverente. E chi ha utilizzato Twitch in passato lo sa bene. Si tratta proprio delle chat della piattaforma di streaming, dove – di solito – la moderazione è affidata agli utenti che, spesso, si ritrovano a gestire una mole di messaggi complicati molto più grande di loro. Impossibile, insomma, da gestire. È un po’ quello che è successo a Matteo Salvini su Twitch: il leader della Lega, infatti, aveva provato a fare una sorta di maratona pre-elettorale a social network riuniti, sfruttando proprio tutti gli account creati per la sua promozione elettorale, sia quelli storici (come Facebook, ad esempio), sia quelli di nuova generazione come, appunto, Twitch. Tuttavia, la sua chat su Twitch è stata ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 settembre 2022) C’è un posto, tra le piattaforme social, che è particolarmente irriverente. E chi ha utilizzatoin passato lo sa bene. Si tratta proprio delledella piattaforma di streaming, dove – di solito – la moderazione è affidata agli utenti che, spesso, si ritrovano a gestire una mole di messaggi complicati molto più grande di loro. Impossibile, insomma, da gestire. È un po’ quello che è successo a Matteosu: il leader della Lega, infatti, aveva provato a fare una sorta di maratona pre-elettorale a social network riuniti, sfruttando proprio tutti gli account creati per la sua promozione elettorale, sia quelli storici (come Facebook, ad esempio), sia quelli di nuova generazione come, appunto,. Tuttavia, la suasuè stata ...

GiovaQuez : Lega e Forza Italia finiranno più giù di quel che si prospetta ora. E forse così Salvini se lo semo tolti dai...meloni #ElezioniPolitiche22 - ser_loch : RT @ilruttosovrano: Forse anche alla Lega si stanno accorgendo che Salvini sa solo mangiare. - Maurofabio31 : @Jac875 @nicoferlav Salvini é esattamente come quelli citati, i suoi, si no forse, sono conosciuti in tutto il mond… - DAlessiaM : RT @ilruttosovrano: Forse anche alla Lega si stanno accorgendo che Salvini sa solo mangiare. - Mugna : RT @ilruttosovrano: Forse anche alla Lega si stanno accorgendo che Salvini sa solo mangiare. -