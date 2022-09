FIFA 23 | Svela la roadmap per l’ESPORTS

(Di martedì 27 settembre 2022) Electronic Arts Inc ha annunciato oggi un programma di gioco competitivo EA SPORTS23 migliorato e ripensato, che mostra il futuro del calcio esports. Il miglioramento dell’ecosistema è rappresentato dalla prima EA SPORTS Cup in assoluto. I giocatori che rappresentano le principali organizzazioni di esports e le squadre di calcio professionistiche del mondo si sfideranno in una competizione 2v2 per tre mesi di partite a partire dal 17 ottobre. Sintonizzati settimanalmente su EA SPORTSTwitch e EA SPORTSEsports YouTube mentre Manchester City Esports, Paris Saint-Germain Esports, Fnatic, Complexity e molti altri mostrano abilità calcistiche di livello mondiale. La EA SPORTS Cup culminerà dal 16 al 21 gennaio con l’incoronazione di un campione e la selezione delle due squadre passeranno allae ...

