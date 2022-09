Ciclismo, Nibali si ritirerà in occasione de Il Lombardia: “Grande onore ed emozione” (Di martedì 27 settembre 2022) La carriera di Vincenzo Nibali volgerà al termine nella giornata di sabato 8 ottobre. Lo Squalo sarà ai nastri di partenza dell’ultima Classica Monumento della stagione, Il Lombardia. “Per me sarà un’emozione enorme ed un Grande onore chiudere in una delle corse che ho amato di più. Nei primi anni da pro ricordo le imprese di Bettini e Cunego ed il sogno di conquistare questa Monumento prima o poi. Ci sono riuscito due volte e sabato ci riproverò, ho buone sensazioni” ha dichiarato Nibali. Insieme a lui, in occasione de Il Lombardia si ritirerà anche Alejandro Valverde: “L’Italia è un paese che ho sempre amato. Non può che farmi un Grande piacere chiudere con Ciclismo dove ho sempre adorato correre“. ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) La carriera di Vincenzovolgerà al termine nella giornata di sabato 8 ottobre. Lo Squalo sarà ai nastri di partenza dell’ultima Classica Monumento della stagione, Il. “Per me sarà un’enorme ed unchiudere in una delle corse che ho amato di più. Nei primi anni da pro ricordo le imprese di Bettini e Cunego ed il sogno di conquistare questa Monumento prima o poi. Ci sono riuscito due volte e sabato ci riproverò, ho buone sensazioni” ha dichiarato. Insieme a lui, inde Ilsianche Alejandro Valverde: “L’Italia è un paese che ho sempre amato. Non può che farmi unpiacere chiudere condove ho sempre adorato correre“. ...

