(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra irreperibile dal dicembreSergio Nappa, il 51ennedioggi inal termine di una operazione effettuata in sinergia tra il comando provinciale dei Carabinieri di Napoli e le forze dell’ordine tedesche che lo hanno fermato a Gevelsberg, dove si era trasferito con la famiglia. Su Nappa, inserito nel contesto criminale connesso al clan Licciardi – Di Buono operante su Napoli, pendeva un mandato di arresto europeo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2015 dalla Corte di Appello di Napoli. Dovrà scontare, una volta trasferito in Italia, una pena di tre anni di reclusione per concorso in traffico, detenzione e porto di armi e munizioni da guerra commessi nel 2004/2005. Il 51enne al momento è trattenuto in ...

... fino al padrino di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro,da quasi trent'anni. Si parte ... era davvero imprevedibile Si prosegue sabato 8 ottobre con 'I signori della', la docu - ......il clan più ambiguo della, passando per la galassia di clan che nella provincia di Foggia agisce con la strategia del terrore, fino al padrino di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro ,... Camorra: latitante dal 2014, arrestato in Germania Era irreperibile dal dicembre 2014 Sergio Nappa, il 51enne latitante di camorra, arrestato oggi in Germania al termine di una operazione effettuata in sinergia tra il comando provinciale ...