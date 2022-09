Atp Tel Aviv 2022: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 28 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Tel Aviv 2022 della giornata di mercoledì 28 settembre. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà il derby francese tra Adrian Mannarino e Constant Lestienne, mentre a seguire si affronteranno il russo Roman Safiullin e l’argentino Thomas Martin Etcheverry. Nel pomeriggio Cressy se la vedrò contro uno tra Ilkel e Korda, in chiusura la grande sfida tra l’austriaco Dominic Thiem e il croato Marin Cilic. Ecco il programma completo. CENTRE COURT Dalle 11:00 – Mannarino vs Lestienne A seguire – Safiullin vs Etcheverry A seguire – Ilkel OR Korda vs Cressy Non prima delle 19:00 – Thiem vs Cilic COURT 1 Dalle 11:00 – Monteiro vs Andujar SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp di Teldella giornata di28. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà il derby francese tra Adrian Mannarino e Constant Lestienne, mentre a seguire si affronteranno il russo Roman Safiullin e l’argentino Thomas Martin Etcheverry. Nel pomeriggio Cressy se la vedrò contro uno tra Ilkel e Korda, in chiusura la grande sfida tra l’austriaco Dominic Thiem e il croato Marin Cilic. Ecco ilcompleto. CENTRE COURT Dalle 11:00 – Mannarino vs Lestienne A seguire – Safiullin vs Etcheverry A seguire – Ilkel OR Korda vs Cressy Non prima delle 19:00 – Thiem vs Cilic COURT 1 Dalle 11:00 – Monteiro vs Andujar SportFace.

