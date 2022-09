Antonino Spinalbese commuove il pubblico | ecco perché non riesce a trovare un altro amore

(Di martedì 27 settembre 2022)è uno dei nuovi volti di Canale 5 da quando, poco più di due settimane fa, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e il reality show è stato l’occasione per lui per fare una confessione davvero molto inaspettata.cosa ha raccontato. L’ex fidanzato della modella argentina, Belen Rodriguez ha commosso tutti i fan e ildel Grande Fratello Vip 7 con una dichiarazione molto particolare.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)ha aperto il suo cuore e a tutti telespettatori di Canale 5 ha spiegato che nona far entrare nella sua vita un’altra persona. Scopriamo la confessione inaspettata dell’hairstylist....

RenatoCuccu1 : Antonella merita di restare in questo #gfvip - Elisa60388018 : RT @tuttopuntotv: Belen Rodriguez è incinta e pensa ad Antonino Spinalbese? La risposta di lei #gfvip #gfvip7 #belen #antoninospinalbese #a… - CheDonnait : Vi sta piacendo Antonino al #gfvip? - zazoomblog : Gf Vip 7 Giaele De Donà furiosa con le altre Vippone (e c’entra Antonino Spinalbese) - #Giaele #furiosa #altre… - infoitcultura : Belen Rodriguez è incinta e pensa ad Antonino Spinalbese? La risposta di lei -

Non ha neanche tralasciato la questione sottoposta dalle malelingue riguardante, suo ex compagno e concorrente del GF Vip . Gf Vip,su Belen: 'Abbiamo ...e Ginevra Lamborghini a letto..."/ Parte la ship GFVIP! Giulia Salemi e il desiderio di maternità: la confessione al Grande Fratello Vip Giulia Salemi si è detta felicissima di ...Non si placano le tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello dopo la puntata andata in onda ieri sera. Dopo la sfuriata di Giaele De Donà contro gran parte delle Vippone in casa, ree secondo ...Belen Rodriguez risponde alle domande dei suoi follower sotto un post che ha pubblicato su Instagram chiarendo diverse questioni relative alla sua vita privata. La showgirl argentina ha ...