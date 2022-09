Tremonti ha perso il confronto con Della Vedova

L'Espresso

La lira turca in un anno haoltre la metà del suo valore nel cambio con il dollaro. La ... conversione al dogma stesso da parte di Giorgia Meloni e Giulio, ormai prossimi a ricoprire ...I partiti socialisti e laburisti sembrano averil contatto con la realtà dei propri territori.è stato menzionato per esempio all'Economia, anche se è una scelta improbabile perché era ... Ieri a Mosca, oggi in lista: le ombre russe sui candidati del centrodestra