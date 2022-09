Scompare per un attacco cardiaco: terribile lutto per Le Donatella (Di lunedì 26 settembre 2022) Non si placa il loro grido di dolore. La perdita per le Donatella è stata travolgente e ancora non riescono a crederci. Un duro colpo. E’ accaduto all’improvviso e le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 settembre 2022) Non si placa il loro grido di dolore. La perdita per leè stata travolgente e ancora non riescono a crederci. Un duro colpo. E’ accaduto all’improvviso e le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fabiochiusi : Basta dire per qualche ora “eh sì, l’affluenza è un problema serio dovremmo parlarne seriamente” e poi non farlo ma… - Murmur1979 : @Luca_Fantuzzi LVI potrebbe riprendere i consensi andati alla fiamma tricolore! ?? Io però spero con tutte le forze… - workerbeee : RT @fabiochiusi: Basta dire per qualche ora “eh sì, l’affluenza è un problema serio dovremmo parlarne seriamente” e poi non farlo mai — e i… - geekeconomist : RT @fabiochiusi: Basta dire per qualche ora “eh sì, l’affluenza è un problema serio dovremmo parlarne seriamente” e poi non farlo mai — e i… - GalfPlays : @martinabrui_ph Seeee e poi altri anni di 'ehhh ma se ci lasciavano governare' Meglio così, nel male, almeno govern… -