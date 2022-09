Russia, “Mi rifiuto di combattere in Ucraina”: richiamato alla leva spara al comandante militare in Siberia (Di lunedì 26 settembre 2022) Il richiamo alla leva forzato per decreto in Russia fa una vittima. Un cittadino ha sparato al comandante militare locale ferendolo gravemente in un centro di reclutamento in una città Siberiana dopo avergli detto che si sarebbe rifiutato di combattere nella guerra in Ucraina. “Il commissario militare Alexander Yeliseyev è in terapia intensiva, in condizioni molto gravi. L’uomo che ha sparato è stato arrestato. Sarà punito obbligatoriamente”, ha dichiarato il governatore della regione di Irkutsk, Igor Kobzev, aggiungendo che la sparatoria è avvenuta nel centro di reclutamento militare della città di Ust-Ilimsk. Dopo la decisione del presidente russo Vladimir Putin di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Il richiamoforzato per decreto infa una vittima. Un cittadino hato allocale ferendolo gravemente in un centro di reclutamento in una cittàna dopo avergli detto che si sarebbe rifiutato dinella guerra in. “Il commissarioAlexander Yeliseyev è in terapia intensiva, in condizioni molto gravi. L’uomo che hato è stato arrestato. Sarà punito obbligatoriamente”, ha dichiarato il governatore della regione di Irkutsk, Igor Kobzev, aggiungendo che latoria è avvenuta nel centro di reclutamentodella città di Ust-Ilimsk. Dopo la decisione del presidente russo Vladimir Putin di ...

