Raddoppio Ponte-Montello | dalla Regione via libera al progetto definitivo

(Di lunedì 26 settembre 2022) ViadaLombardia alper il potenziamento della linea ferroviariaSan Pietro – Bergamo –(Fase 1) in particolare per la parte dell’intervento che consiste nell’adeguamento di una tratta di circa 700 metri per il completamento delda Curno a Bergamo. Lo stabilisce una deapprovataGiunta su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi con il concerto dell’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. La decompleta il parere regionale sul potenziamento dell’intera tratta daSan Pietro a Bergamo espresso con la de...

venezialn : Campo dei Carmini,sono due i cestini pubblici eliminati negli ultimi quattro anni: il primo era collocato a tre met… -

... lato ovest, fino alferroviario esistente che sovrappassa via dei Caniana. Gli interventi consentiranno di prolungare ildella linea ferroviaria da Curno a Bergamo, dalla pk 1+660 ...... si prevede inoltre ildella produzione di quello nazionale. In merito alle infrastrutture, il partito di Silvio Berlusconi porta avanti la causa della costruzione delsullo ...La delibera di oggi, lunedì 26 Settembre, completa il parere regionale sul potenziamento dell'intera tratta da Ponte San Pietro a Bergamo espresso con la delibera che Regione ha formalizzato nello sco ...(FERPRESS) – Milano, 26 SET – Via libera da Regione Lombardia al progetto definitivo per il potenziamento della linea ferroviaria Ponte San Pietro – Bergamo – Montello (BG) (Fase 1) in particolare per ...