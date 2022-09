Pillon fuori dal Parlamento: “Continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove Dio vorrà” (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, il leghista Pillon fuori dal Parlamento Tra le vittime eccellenti delle elezioni politiche 2022 c’è anche il senatore leghista Simone Pillon, che non sarà eletto nel prossimo Parlamento. A comunicarlo è stato lui stesso sui social: “Il centrodestra ha vinto e questa è una grande notizia. Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo”. “Resto a disposizione della Lega e del centrodestra – ha scritto ancora Pillon – e Continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà. Avanti con coraggio”. Buongiorno! Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia. Il mio seggio non è scattato ma io ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, il leghistadalTra le vittime eccellenti delle elezioni politiche 2022 c’è anche il senatore leghista Simone, che non sarà eletto nel prossimo. A comunicarlo è stato lui stesso sui social: “Il centrodestra ha vinto e questa è una grande notizia. Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo”. “Resto a disposizione della Lega e del centrodestra – ha scritto ancora– ela, lae ie come Dio. Avanti con coraggio”. Buongiorno! Il centrodestra ha vinto e questa è una gran notizia. Il mio seggio non è scattato ma io ...

