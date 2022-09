100x100Napoli : Alessandro Monfrecola parla di #Lozano. - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Monfrecola: 'Lozano si riprenderà il posto da titolare, potrebbe essere il suo ultimo anno a Napoli' https:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Monfrecola: 'Lozano si riprenderà il posto da titolare, potrebbe essere il suo ultimo anno a Napoli' https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Monfrecola: 'Lozano si riprenderà il posto da titolare, potrebbe essere il suo ultimo anno a Napoli' https:… - napolimagazine : IL PARERE - Monfrecola: 'Lozano si riprenderà il posto da titolare, potrebbe essere il suo ultimo anno a Napoli' -

100x100 Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro, agente, che ha parlato di. Queste le sue dichiarazioni: ' C'è tanta attesa per rivederecon la maglia del Napoli. In Nazionale ha ottenuto una grande iniezione di fiducia e ...afferma infatti chepotrebbe diventare l'uomo copertina della squadra. Di seguito le sue parole: ' In Messico pensavano chepotesse rientrare più tardi ma ha recuperato in ... Monfrecola: “Lozano si riprenderà il posto da titolare in 3-4 partite” Alessandro Monfrecola, agente, ha analizzato il momento di Hirving Lozano tra presente e futuro: 'Si riprenderà il posto nel Napoli, poi secondo me andrà via'.