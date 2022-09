Marta Fascina eletta alla Camera a Marsala: la fidanzata di Berlusconi non è mai stata in città ma ha vinto con il 36% (Di lunedì 26 settembre 2022) Marta Fascina eletta alla Camera: la candidata di Forza Italia è riuscita a sbaragliare la concorrenza in modo molto semplice. Non ci sono state possibilità per i suoi avversari nel collegio di Marsala. Tuttavia, un dettaglio ha suscitato diverse polemiche. Marta Fascina eletta alla Camera a Marsala Marta Fascina è stata eletta alla Camera nel collegio uninominale di Marsala, schierata ovviamente con Forza Italia. La fidanzata di Berlusconi ha vinto con il 36,2 per cento dei consensi quando mancano solo 40 sezioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022): la candidata di Forza Italia è riuscita a sbaragliare la concorrenza in modo molto semplice. Non ci sono state possibilità per i suoi avversari nel collegio di. Tuttavia, un dettaglio ha suscitato diverse polemiche.nel collegio uninominale di, schierata ovviamente con Forza Italia. Ladihacon il 36,2 per cento dei consensi quando mancano solo 40 sezioni ...

