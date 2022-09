Marina di Sibari | esecuzione crudele di due cuccioli di pastore maremmanno

Gazzetta del Sud

Due cuccioli di pastore maremmano sono stati uccisi a fucilate da persone non identificate a Marina di Sibari, nel territorio di Cassano allo Ionio. Lo hanno denunciato due associazioni, "Adozioni a 4 zampe: Stella ed i suoi piccoli" e "Salva un cane Adottalo". I due cani sono stati trovati vicino un residence turistico a Marina di Sibari. Erano randagi, ma le associazioni scrivono: "Erano dolci, giocherelloni e amabili, pur vivendo in condizioni disagiate".