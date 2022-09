iPhone con iOS 16, ancora problemi con la batteria (Di lunedì 26 settembre 2022) Diversi iPhone con iOS 16 continuano a soffrire di problemi di durata della batteria a due settimane dall’aggiornamento. Se un aggiornamento può comportare un paio di giorni di ricalibrazione della batteria per poi tornare alla durata normale, questa volta sembra che stia succedendo qualcosa di diverso con gli utenti che lamentano ancora problematiche. iOS 16.0.2 rilasciato per risolvere diversi bug, ma non tutti iPhone con iOS 16 e durata della batteria Quando aggiorni il tuo iPhone a una nuova versione di iOS, di solito si verifica un impatto temporaneo sulla durata della batteria subito dopo l’installazione dell’aggiornamento. Questo perché iOS compie molte azioni in background come reindicizzare file, foto, app e altro. Questo ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 26 settembre 2022) Diversicon iOS 16 continuano a soffrire didi durata dellaa due settimane dall’aggiornamento. Se un aggiornamento può comportare un paio di giorni di ricalibrazione dellaper poi tornare alla durata normale, questa volta sembra che stia succedendo qualcosa di diverso con gli utenti che lamentanoproblematiche. iOS 16.0.2 rilasciato per risolvere diversi bug, ma non tutticon iOS 16 e durata dellaQuando aggiorni il tuoa una nuova versione di iOS, di solito si verifica un impatto temporaneo sulla durata dellasubito dopo l’installazione dell’aggiornamento. Questo perché iOS compie molte azioni in background come reindicizzare file, foto, app e altro. Questo ...

