Il “triste” risveglio di Damiano dei Maneskin | il “fuori di testa” oggi è lui e mastica amaro

«oggi è un giorno triste per il mio Paese»: così parlò, sui social, Damiano dei Maniskin, ultimo aedo rock del fronte anti-centrodestra dal palco e sul set. Per lui, fa sapere all'universo social, non è stato un bel risveglio. Abbandonato il sogno di una vittoria di sinistra, si è destato con tutt'altro esito elettorale. Niente accettazione della sconfitta per lui: e mentre le varie Elodie, Giorgia, Chiara Ferragni and co., incassano il colpo del risultato delle urne tanto "temuto" e demonizzato fino a ieri, il frontman della rock band condivide su Instagram una storia che parte dalla pubblicazione della prima pagina de la Repubblica che titola in apertura «Meloni si prende l'Italia».

