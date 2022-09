Elezioni: pizza e birre, cena come ai tempi di P.Chigi per Conte e i suoi nella sede M5S (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - pizza e birre, come ai tempi delle riunioni a tarda notte a Palazzo Chigi. Il leader del M5S Giuseppe Conte -nell'attesa di risultati più definiti per dichiarare alla stampa raccolta in via di Campo Marzio - sta cenando con lo staff e alcuni big arrivati alla spicciolata. Tra questi anche volti noti del Movimento della prima ora, 'caduti' sulla tagliola del doppio mandato: tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Alfonso Bonafede. Presenti al gran completo, nella sede a due passi da Montecitorio, tutti i vice di Conte, nonché il ministro Stefano Patuanelli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) -aidelle riunioni a tarda notte a Palazzo. Il leader del M5S Giuseppe-nell'attesa di risultati più definiti per dichiarare alla stampa raccolta in via di Campo Marzio - stando con lo staff e alcuni big arrivati alla spicciolata. Tra questi anche volti noti del Movimento della prima ora, 'caduti' sulla tagliola del doppio mandato: tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Alfonso Bonafede. Presenti al gran completo,a due passi da Montecitorio, tutti i vice di, nonché il ministro Stefano Patuanelli.

WilliamWelby_ : Italo affiliato a: Pancetta, pizza con ananas, Francia #elezioni #ElezioniPolitiche #Scegli - Pizza_Fra : Le elezioni non le commento nemmeno, non mi aspettavo niente di diverso e mi vengono in mente solo parolacce ?? - linda_biagini90 : RT @TatyTDV: Perché per il vaccino avete sventolato la parola 'dovere' morale/civico..e per le elezioni invece ve ne sbattete? Art 48 Cost:… - LucaC_01 : Italiani starter pack: - Pizza - Mandolino - Calcio 24/7 - MARATONA DI MENTANA DOPO LE ELEZIONI #maratonamentana - nicoferlav : RT @TatyTDV: Perché per il vaccino avete sventolato la parola 'dovere' morale/civico..e per le elezioni invece ve ne sbattete? Art 48 Cost:… -