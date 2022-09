Elezioni 2022 | eletto Pisano che inneggiava a Hitler

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non è gradito. Per ora non è un nostro deputato. Né può iscriversi al gruppo di Fdi alla Camera”. A dirlo all’Adnkronos è Giampiero Cannella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia parlando dell’elezione di Calogerocon Fratelli d’Italia nel collegio uninominale di Agrigento. Nei giorni scorsiera stato sospeso dal partito perché su Facebook aveva pubblicato un post inneggiante ae Mussolini. “E’ stato deferito al collegio di garanzia e in attesa della decisione non può iscriversi al partito”, dice Cannella. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.