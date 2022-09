Elezioni 2022, chi vince (Meloni) e chi perde (Letta e Salvini) (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Questa volta le attese della vigilia vengono sostanzialmente rispettate. Con un dato innegabile e senza discussioni: la vincitrice delle Elezioni 2022 è una sola, Giorgia Meloni, che porta il centrodestra al governo e con una maggioranza larga sia alla Camera sia al Senato. Le notizie vanno cercate all’interno della coalizione guidata da Fratelli d’Italia, con il ridimensionamento sostanziale della Lega, e fuori dalla maggioranza, con il crollo del Pd sotto il 20%, la rinascita dei Cinquestelle di Giuseppe Conte e il Terzo Polo che non riesce a frenare la corsa del centrodestra, come era nelle ambizioni dichiarate da Carlo Calenda, ma conquista uno spazio di manovra rilevante. L’analisi dei numeri, quando ancora è in corso lo spoglio e i risultati non sono definitivi, dice che l’Italia ha cambiato radicalmente strada. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Questa volta le attese della vigilia vengono sostanzialmente rispettate. Con un dato innegabile e senza discussioni: la vincitrice delleè una sola, Giorgia, che porta il centrodestra al governo e con una maggioranza larga sia alla Camera sia al Senato. Le notizie vanno cercate all’interno della coalizione guidata da Fratelli d’Italia, con il ridimensionamento sostanziale della Lega, e fuori dalla maggioranza, con il crollo del Pd sotto il 20%, la rinascita dei Cinquestelle di Giuseppe Conte e il Terzo Polo che non riesce a frenare la corsa del centrodestra, come era nelle ambizioni dichiarate da Carlo Calenda, ma conquista uno spazio di manovra rilevante. L’analisi dei numeri, quando ancora è in corso lo spoglio e i risultati non sono definitivi, dice che l’Italia ha cambiato radicalmente strada. ...

