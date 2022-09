Barcellona, in Spagna assicurano: Asensio ha già l’accordo col club (Di lunedì 26 settembre 2022) Barcellona, in Spagna sono sicuri: Asensio ha già un accordo con i blaugrana per la prossima stagione Come riferito da RAC1, il Barcellona avrebbe già prenotato Marco Asensio in vista della prossima stagione. L’attaccante non rinnoverà con il Real e per lui sarebbe pronto un ricco quadriennale. Decisiva la voglia del giocatore di tornare a sentirsi protagonista assoluto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022), insono sicuri:ha già un accordo con i blaugrana per la prossima stagione Come riferito da RAC1, ilavrebbe già prenotato Marcoin vista della prossima stagione. L’attaccante non rinnoverà con il Real e per lui sarebbe pronto un ricco quadriennale. Decisiva la voglia del giocatore di tornare a sentirsi protagonista assoluto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

