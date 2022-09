(Di lunedì 26 settembre 2022)– Sono appena passate le 1700 e al comitato elettorale di, allestito presso il Collegio di Maria, si comincia già are la. Il posto all’ARS è sempre più vicino. Su 41 sezioni scrutinate su 1185,con 869 preferenze sta tirando la volata a. Seguono Aricò con 459 e Ferrara con 441 voti ciascuno, Alaimo 304 e Scarpinato 41. Da soloraccoglie quasi il 40 % di tutta la lista. Il dato, ancora con una scarsa valenza statistica, assume però un importante significato perché solo 4 sono le sezionisi scrutinate, dove si prevede il pieno di voti.sta mantenendo il primato della lista a ...

Il monrealese Intravaia viaggia verso l'elezione all'Ars tra le fila di Fratelli d'Italia. La notizia è nell'aria anche se manca ancora l'ufficialità e mancano ancora parecchie sezioni in tutti i comuni della ... A Monreale Marco Intravaia pregusta la vittoria, davanti a tutti in Fratelli d'Italia MONREALE, 26 settembre – Un risultato personale a dir poco lusinghiero, ma non ancora (al momento) la certezza dell'elezione. Può essere riassunto con queste parole il dato che emerge dallo scrutinio ... Intravaia, di Monreale, è pupillo dell'ex governatore siciliano Nello Musumeci. Nella sua città di origine ha ottenuto una valanga di voti, grazie anche alla vicinanza del sindaco Arcidiacono ...