Problemi batteria iOS 16 non risolti da iOS 16.0.2, soluzioni future (Di domenica 25 settembre 2022) I Problemi batteria iOS 16 sono ancora di scena nonostante il piccolo aggiornamento incrementale iOS 16.0.2 rilasciato un paio di giorni fa. Si sperava davvero che l’update di Apple potesse già cambiare le cose in riferimento all’autonomia dei dispositivi ma così non è stato, almeno per la maggior parte dei possessori di melafonini più o meno recenti. Il punto della situazione I Problemi batteria iOS 16 sono comparsi immediatamente, all’indomani del lancio dell’ultimo aggiornamento Apple. A distanza di quasi due settimane dalla distribuzione della versione del sistema operativo nuovo di zecca, appare evidente che gli sviluppatori non hanno fatto un lavoro del tutto perfetto in riferimento proprio ai consumi energetici della soluzione software. Il firmware corposo manca di qualche ottimizzazione o presenta qualche ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022) IiOS 16 sono ancora di scena nonostante il piccolo aggiornamento incrementale iOS 16.0.2 rilasciato un paio di giorni fa. Si sperava davvero che l’update di Apple potesse già cambiare le cose in riferimento all’autonomia dei dispositivi ma così non è stato, almeno per la maggior parte dei possessori di melafonini più o meno recenti. Il punto della situazione IiOS 16 sono comparsi immediatamente, all’indomani del lancio dell’ultimo aggiornamento Apple. A distanza di quasi due settimane dalla distribuzione della versione del sistema operativo nuovo di zecca, appare evidente che gli sviluppatori non hanno fatto un lavoro del tutto perfetto in riferimento proprio ai consumi energetici della soluzione software. Il firmware corposo manca di qualche ottimizzazione o presenta qualche ...

