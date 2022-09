Oroscopo Ottobre | Pesci

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 settembre 2022) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo La vostra dolcezza e i vostri modi gentili, a volte quasi timidi, nascondono una natura calda, generosa, appassionata. Ragionate col cuore, parlate col cuore, ma con Marte che vi rende più impulsivi e irriflessivi, dovete far funzionare bene anche il cervello. Sono soprattutto i nati in marzo ad essere a volte troppo chiari, scoperti, diretti, fino al punto di commettere qualche ingenuità. Urano vi spinge sempre più avanti ma è meglio non fare gli eroi che vogliono risolvere tutto da soli. Se questo mese invece di dare cento, in amore e nella professione, date novantanove e vi riposate di più, non fate certo peccato mortale. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Settembre 25, 2022 at 3:36 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this ...