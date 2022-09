LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Bautista scappa via verso la tripletta, Rinaldi precede Rea e Razgatlioglu (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -2 giri: siamo al penultimo giro. Bautista è ad un passo dalla tripletta, mentre Rinaldi difende il suo secondo posto con 626 millesimi sul campione del mondo. Rea ha mollato -3 giri: Razgatlioglu si porta a 623 millesimi da Rinaldi nel T3, Rea è distante 1.9 -3 giri: mentre Bautista ha quasi 9 secondi di vantaggio su Rinaldi, il romagnolo mantiene 739 millesimi su Razgatlioglu -4 giri: erroraccio di Rea in precedenza nella chicane 7-8 e ora i 2 secondi da Razgatlioglu sono quasi impossibili da recuperare… -4 giri: Rinaldi ora ha 779 millesimi di cuscinetto su Razgatlioglu, quindi Bassani a 1.925 dal turco con Rea che lo attacca ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 giri: siamo al penultimo giro.è ad un passo dalla, mentredifende il suo secondo posto con 626 millesimi sul campione del mondo. Rea ha mollato -3 giri:si porta a 623 millesimi danel T3, Rea è distante 1.9 -3 giri: mentreha quasi 9 secondi di vantaggio su, il romagnolo mantiene 739 millesimi su-4 giri: erroraccio di Rea innza nella chicane 7-8 e ora i 2 secondi dasono quasi impossibili da recuperare… -4 giri:ora ha 779 millesimi di cuscinetto su, quindi Bassani a 1.925 dal turco con Rea che lo attacca ...

