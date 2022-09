LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA | Tomac al comando | settimo Tony Cairoli che prova a rimontare!

(Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11 Renaux invece non prende troppi rischi per difendere una preziosa terza posizione: Seewer si è allontanato. -12 Perde Geerts nei confronto di: quattro secondi di ritardo. -14 Settima posizione per Antonioche vede aumentare il suo distacco da Jorge Prado. -15 Finisce a terra lo svizzero Valentin Guillod! Davvero un brutto colpo per gli elvetici. -16 Seewer ha perso l’attimo e adesso deve reimpostare il sorpasso su Renaux. -17 La classifica invede in prima posizione gli Stati Uniti con il primo posto die la nona posizione di Cooper. -18 Prado si sta avvicinando a Evans: in palio c’è la quinta piazza. -19 Lo svizzero Seewer ha un grande passo e stando a rientrare su Renaux per la terza ...

