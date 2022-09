Caro energia: bella la libera concorrenza, ma c’è un ma (Di domenica 25 settembre 2022) di Graziana Scaglia Alla fine degli anni ’90 con i decreti di Bersani e di Letta è iniziata una nuova era in ambito energetico. Nati per adeguarci alle direttive europee e concernenti norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, si inquadravano nell’obiettivo dell’Unione Europea di attuare un ampio processo di apertura dei mercati in modo da conseguire importanti risultati di politica energetica e ambientale, quali: maggiore qualità ed efficienza del servizio; contenimento dei prezzi; maggiore integrazione delle reti energetiche; maggiore sicurezza degli approvvigionamenti; maggior sviluppo tecnologico; tutela dell’ambiente. Peccato che di questi bei propositi sia, ahimè, ormai, rimasto poco o niente. Al contrario il libero mercato ha creato una giungla nella quale risulta difficile districarsi, soprattutto per i consumatori domestici e i piccoli o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) di Graziana Scaglia Alla fine degli anni ’90 con i decreti di Bersani e di Letta è iniziata una nuova era in ambito energetico. Nati per adeguarci alle direttive europee e concernenti norme comuni per il mercato interno dell’elettrica, si inquadravano nell’obiettivo dell’Unione Europea di attuare un ampio processo di apertura dei mercati in modo da conseguire importanti risultati di politica energetica e ambientale, quali: maggiore qualità ed efficienza del servizio; contenimento dei prezzi; maggiore integrazione delle reti energetiche; maggiore sicurezza degli approvvigionamenti; maggior sviluppo tecnologico; tutela dell’ambiente. Peccato che di questi bei propositi sia, ahimè, ormai, rimasto poco o niente. Al contrario il libero mercato ha creato una giungla nella quale risulta difficile districarsi, soprattutto per i consumatori domestici e i piccoli o ...

