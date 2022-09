Ansia Inter | Brozovic si fa male con la Croazia | si teme stiramento Barcellona a rischio

Luxgraph : Inter, ansia Brozovic: il regista ko con la maglia della Croazia - internewsit : Brozovic si ferma con la Croazia: ecco cos'è successo! Ansia in casa Inter - - tcm24com : Ansia Inter: infortunio per Brozovic con la Nazionale #Inter #Brozovic #Croazia -

VIENNA (Austria) -per il ko di Marcelo Brozovic, uscito dopo soli 18 minuti di gioco durante la gara tra Austria e Croazia . Il regista di Inzaghi, che era partito titolare nella sfida valida per l'...Pessima notizia per l': Marcelo Brozovic ha rimediato un infortunio muscolare in nazionale e rischia di essere indisponibile per un tempo non brevissimo, almeno stando alla prima impressione (è uscito dal campo ...Inter in ansia per le condizioni di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, impegnato stasera con la sua Nazionale nella sfida contro l'Austria, ha abbandonato il campo nel primo tempo a causa di ...Il centrocampista nerazzurro sostituito dopo neanche 20 minuti del match di Nations League con l'Austria per un problema muscolare: potrebbe saltare il match di Champions con il Barcellona ...