Allan lascia l’Everton | nuova squadra a sorpresa!

(Di domenica 25 settembre 2022)è pronto are. A quanto pare, infatti, l’avventura del centrocampista brasiliano in Premier League è ormai giunta al capolinea. Dopo due stagione con la maglia dei Toffees, l’ex calciatore del Napoli è pronto a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera negli Emirati Arabi: ad attenderlo c’è l’Al Wahda FC.Everton Al Wahda A dar la notizia è stato proprio il club di Abu Dhabi che, attraverso un comunicato ufficiale, ha rito anche qualche dettaglio sulla trattativa: “L’Al Wahda Football Club ha firmato un contratto con il giocatore brasilianoMarques, a titolo definitivo dal club inglese dele con un contratto di due stagioni, nell’ambito degli sforzi del club per rafforzare le fila della prima ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Allan lascia l'@Everton e firma con l'@AlWahdaFCC

Dall'Inghilterra spunta una notizia clamorosa in merito ad un ex Napoli: Allan sta per lasciare l'Everton. Stando a quanto raccontato dal portale Football Insider, il centrocampista brasiliano ha raggiunto un accordo con l'Al-Wahda e nei prossimi giorni si trasferirà negli Emirati Arabi.