Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 14:10 (Di sabato 24 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l'informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura e di un morto e 7 feriti il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalla Russia contro la città di zaporizhia vicino alla quale sorge la più grande centrale nucleare in Europa secondo il governatore un razzo russo colpito una zona residenziale provocando un incendio in un palazzo di lei scrive con Nazionale in aree occupate dice con scritti Sabotino forze di Mosca quindi un appello a sabotare l'esercito Russo dall'interno è stato rivolto dal Presidente ucraino ai connazionali che vivono nelle aree del paese sotto il controllo di mosche che non potranno evitare di essere annullati nel quadro della mobilizzazione annunciata dal Cremlino ribadendo che il referendum in corso nel donbass Che azione ha da polizia sono ...

