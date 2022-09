Regina Elisabetta II, ecco la lapide. Riposa accanto ai genitori e al marito (Di sabato 24 settembre 2022) E' realizzata in marmo nero belga intagliato a mano, intarsiato con lettere in ottone. La foto rilasciata da Buckingham Palace cinque giorni dopo la sepoltura della sovrana nella Cappella di San ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) E' realizzata in marmo nero belga intagliato a mano, intarsiato con lettere in ottone. La foto rilasciata da Buckingham Palace cinque giorni dopo la sepoltura della sovrana nella Cappella di San ...

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Regina Elisabetta, svelata ufficialmente la lapide #reginaelisabetta #1952 #cinquegiornidopolasepoltura #elisabettaii… - giraparole : Qualcuno mi sa spiegare in quale dannato senso un Re o una Regina (anche una rispettabilissima come #ElizabethII )… -